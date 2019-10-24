'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
Lieber @HeikoMaas, ich freue mich auf Deinen Besuch in der Türkei. Du bist uns immer willkommen. Aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wer die Türkei belehrt, muss mit einer entsprechenden Antwort rechnen. https://t.co/fhCa1FV1Nk— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 24, 2019
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, Türkiye'yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadelerine yer verdi.
Maas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşarak, çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.