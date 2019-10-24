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Politika

'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.

Zuhal Demirci   | 24.10.2019
'Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir'

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. 

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, Türkiye'yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Maas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşarak, çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.

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