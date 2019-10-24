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Politika

Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu görüştü.

Dmitri Chirciu   | 24.10.2019
Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakatın uygulanması konusu görüşüldü.

Taraflar, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak amacıyla koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

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