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Politika

TİP Genel Başkanı Baş TBMM Başkanlığına aday oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Baş, TBMM Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Adem Balta   | 02.07.2020
TİP Genel Başkanı Baş TBMM Başkanlığına aday oldu Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

TBMM

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı seçim sürecini eleştirdi. 

Grubu olan tüm partilerin adaylarını ilan ettiğini ve milletvekillerinin de bu adayı desteklediğini söyleyen Baş, bu tutumun doğru olmadığını iddia etti. 

Anayasa'ya göre siyasi parti gruplarının başkanlık için aday gösteremeyeceğini belirten Erkan Baş, ancak bu açık hükme rağmen grubu olan bütün partilerin adaylarını açıkladığını anımsattı.

Bu yaklaşımın yanlış olduğunu göstermek için TBMM Başkanlığına aday olduğunu dile getiren Baş, "Başkanlık bir prosedür ve basit bir oyun değildir. Türkiye'deki en apolitik seçim TBMM Başkanlığı seçimidir. Başkan adaylarının kendilerini anlatmalarına, görüşlerini bile paylaşmalarına izin verilmeyen bir seçim süreci söz konusudur. Bu en küçük sivil toplum örgütünde bile karşılaşmayacak bir durumdur. Doğru olan tüm adayların adaylık gerekçelerini, görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaşması ve milletvekillerinin de buna göre oy kullanmalarıdır." dedi.


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