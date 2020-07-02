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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek, kadınlara karşı şiddete ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 02.07.2020
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yazılı açıklamasında, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi'nin 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Türkiye'nin ise sözleşmeyi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011'de tarihinde imzalayıp, 14 Mart 2012'de onayladığını vurgulayan Karabıyık, sözleşmenin, "özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan" ilk Avrupa sözleşmesi olma niteliğini taşıdığını bildirdi.

Sözleşmenin amacının, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak olduğunu dile getiren Karabıyık, İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atılmasının düşünülemeyeceğini savundu.

Lale Karabıyık, "Her gün kadına yönelik şiddet haberi aldığımız, faillerin cezasızlık güvencesiyle şiddeti artırdığı ülkemizde kadınları ve kadın haklarını koruyan İstanbul Sözleşmesi'ne dokunulamaz. İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek, kadınlara karşı şiddete ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir." değerlendirmesini yaptı.

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