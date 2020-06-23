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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a 'Libya' tepkisi

TBMM Başkanı Şentop, "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir." dedi.

Sinan Uslu   | 23.06.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a 'Libya' tepkisi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Libya ve Akdeniz'deki gelişmeler üzerinden Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Macron'un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirilerinin, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve "kolonyalizm nostaljisinden" kaynaklanan akıl dışı iddialardan ibaret olduğunu belirten Şentop, üstelik bu iddiaların, köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar verdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Libya'daki inisiyatifinin, uluslararası hukuka ve bölgesel barış amacına dayandığını vurgulayan Şentop, "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir." ifadelerini kullandı.

Şentop, paylaşımında, "Küresel salgınla mücadele başta olmak üzere birçok alanda vatandaşları tarafından başarısız bulunan Macron'un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasi acziyetin tezahürüdür. Macron'a düşen, Türkiye'nin konumunu doğru okumak ve buna uygun davranmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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