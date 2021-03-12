TBMM Başkanı Şentop'tan Mehmed Alagaş için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden İnsan Dergisi Yayınlarının Kurucusu Mehmed Alagaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
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Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören araştırmacı yazar ve yayıncı, İnsan Dergisi Yayınlarının Kurucusu Mehmed Alagaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.