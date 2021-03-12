Euro
9.04
Dolar
7.56
BIST 100
1,557.39
Altın
1,719.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, İstanbul Galata Kulesi’nde İstiklal Marşının kabulünün 100’üncü yılı dolayısıyla video mapping gösterisi düzenleniyor.
logo
Türkiye

TBMM Başkanı Şentop'tan Mehmed Alagaş için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden İnsan Dergisi Yayınlarının Kurucusu Mehmed Alagaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aynur Ekiz   | 12.03.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Mehmed Alagaş için başsağlığı mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören araştırmacı yazar ve yayıncı, İnsan Dergisi Yayınlarının Kurucusu Mehmed Alagaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 530 bin 833'e yükseldi
DSÖ, Çin'in Sinovac Kovid-19 aşısının acil kullanımına ilişkin onayı mart sonuna kadar verecek
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 38 bini geçti
Avusturya Başbakanı Kurz 'AB içinde Kovid-19 aşılarının adil dağıtılmadığını' iddia etti
Robert Koch Enstitüsü Başkanı: Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Mehmed Alagaş için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Mehmed Alagaş için başsağlığı mesajı