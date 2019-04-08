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Dünya

TBMM Başkanı Şentop İran Meclis Başkanı Laricani'yle görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Katar'ın başkenti Doha'da İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Muhammet Kurşun   | 08.04.2019
TBMM Başkanı Şentop İran Meclis Başkanı Laricani'yle görüştü

Tahran

İran Meclisi Haber Ajansından (ICANA) yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulunda bir araya gelen Şentop ile Laricani, görüş alışverişinde bulundu. 

Cumartesi günü başlayan PAB 140. Genel Kuruluna 160 ülkeden 2 bin 200 kişi katılıyor. Genel kurul 10 Nisan'a kadar sürecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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