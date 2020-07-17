Euro
7.86
Dolar
6.87
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın ibadete açılması uluslararası alanda önemli bir adım

TBMM Başkanı Şentop, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Bunu, Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında, uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum." dedi.

Süleyman Coşkun Bozyel   | 17.07.2020
TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın ibadete açılması uluslararası alanda önemli bir adım Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel / AA

Tekirdağ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin yerli otomobil üretimiyle ilgili sorusu üzerine TBMM Başkanı Şentop, ''Bununla ilgili bir tanıtım yapılmıştı, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Bu konuda Türkiye önemli bir adım atıyor. Bugünün ve geleceğin teknolojisini esas alarak yerli otomobil üretmek için faaliyet başlatıldı. Açıklanan takvim dahilinde, bu salgın sürecine rağmen, bütün dünyada birçok çalışmalar, faaliyetler, açılışlar, temel atma törenleri ertelenirken, yarın inşallah projenin ilk adımı atılmış olacak, planlandığı gibi de devam edecek. Hayırlı olsun inşallah.'' yanıtını verdi.

Şentop, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "tarihi bir karar" olarak değerlendiren Şentop, şunları söyledi:

"Ayasofya, aşağı yukarı 5 asır gibi bir zaman cami olarak İstanbul'da faaliyet göstermişti. 1934 yılından itibaren müzeye dönüştürüldü. Ama o tarihten bu yana, Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız Ayasofya'nın o mahzun halini, cami olması gerektiği halini, ibadet edilemeyen bir mekan olarak üzüntüyle karşılıyordu. Bir ukdeydi milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak. Bunu, Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında, uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum.''

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın ibadete açılması uluslararası alanda önemli bir adım

TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın ibadete açılması uluslararası alanda önemli bir adım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da ziyaretlerde bulundu

Küba ticareti kolaylaştırıcı tedbirlerin ardından Türk iş insanlarını bekliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Yargıtay ve Danıştay başkanlarına ziyaret
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesini inşallah ülke çapına yayma fırsatımız olur

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesini inşallah ülke çapına yayma fırsatımız olur
Uşak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 3 bin 600 fidan dikildi

Uşak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 3 bin 600 fidan dikildi