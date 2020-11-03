TBMM Başkanı Şentop: Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum
TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetleyerek, "Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.
Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.
Şentop, teröre karşı küresel iş birliğinin, ihmal edilemeyecek bir mecburiyet haline geldiğinin altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.