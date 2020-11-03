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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum

TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetleyerek, "Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

Aynur Ekiz   | 03.11.2020
TBMM Başkanı Şentop: Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.

Şentop, teröre karşı küresel iş birliğinin, ihmal edilemeyecek bir mecburiyet haline geldiğinin altını çizdi.

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