Borsa güne düşüşle başladı

Cuma günü yurt içinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 değer kazanarak 14.641,56 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 37,29 puan ve yüzde 0,25 azalışla 14.604,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 9,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor.

Yeni haftada yatırımcıların odağında, Warsh'un cuma günkü açıklamalarının yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilimler bulunuyor. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini verdi.

ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesiyle artan jeopolitik gerilimler de küresel piyasalar üzerindeki satış baskısının artmasına neden olurken, petrol fiyatlarında yükselişler görüldü.

Analistler bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.800 ve 14.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu.