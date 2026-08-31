ABD'de Büyük Kanyon'daki selde 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 15 kişiden haber alınamıyor

ABD Ulusal Park Servisinden, 29 Ağustos'ta Arizona'daki Büyük Kanyon Milli Parkı'nda meydana gelen sele ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sel nedeniyle çok sayıda kişi ile enkazın Colorado Nehri'ne sürüklendiği ve 46 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 15 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

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Selin ardından 62 kişinin bölgeden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 kişinin tahliyesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, selde yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

Parktaki bazı turistik mekanların kapatıldığı ve nehirdeki bazı aktivitelerin askıya alındığı belirtilen açıklamada, yetkililerin selin yol açtığı hasara ilişkin incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, boru hattındaki hasar nedeniyle içme suyunun kısıtlı olduğu ve turistlerin bölgede kalamayacağı vurgulanarak, bölge sakinlerine su tasarrufu yapmaları çağrısında bulunuldu.