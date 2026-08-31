Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti

Buğrahan Ayhan
31 Ağustos 2026•Güncelleme: 31 Ağustos 2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 09.00'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı.
Erdoğan'ı, Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.