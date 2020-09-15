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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Sinan Uslu   | 15.09.2020
TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü Fotoğraf: Enver Şahinci - Anadolu Ajansı

TBMM

Görüşme talebi, parlamentolar arası ilişkileri geliştirme bağlamında Mammedova'dan geldi.

Şentop ile Mammedova, görüşmede karşılıklı olarak iki ülke meclisleri arasındaki temasların artırılması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Mammedova'yı Türkiye'ye davet ederken Mammedova da en kısa zamanda Şentop'u Türkmenistan'da görmek istediklerini söyledi.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, Türkiye’nin Türkmenistan’daki enerji yatırımlarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Özellikle enerji sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesinin hem ikili hem de bölgesel önemine işaret edildi.

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