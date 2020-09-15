Euro
8.90
Dolar
7.48
BIST 100
1,116.76
Altın
1,968.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Karaismailoğlu: Bizi zirveye çıkaracak olan şey 'azim ve kararlılık'

Bakan Karaismailoğlu, Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bizi zirveye çıkaracak olan şey azim ve kararlılık, gerçeğimiz budur. Ben tüm kademelerimizde bu ruhun var olduğuna eminim" dedi.

Sefa Şengül,Arife Yıldız Ünal   | 15.09.2020
Bakan Karaismailoğlu: Bizi zirveye çıkaracak olan şey 'azim ve kararlılık'

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, geçmişten gelen tecrübesiyle geleceğe yön vererek uzun yıllar başarılara imza atmaya devam edeceğine olan inancım tamdır." dedi.

Karaismailoğlu, BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliği dolayısıyla gerçekleştirilen Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

BTK'nin, Türkiye'nin gelecek vizyonuna sahip kurumlarından biri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Bizler, geleceği şekillendirirken geçmişin birikimini mutlaka kullanmak zorundayız. Bu analitik düşünce yapısı bizim hata yapma oranımızı azaltacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, geçmişten gelen tecrübesiyle geleceğe yön vererek uzun yıllar başarılara imza atmaya devam edeceğine olan inancım tamdır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, BTK'nin kurum olarak stratejik önemine dikkati çekerek, "Bizi zirveye çıkaracak olan şey azim ve kararlılık, gerçeğimiz budur. Ben tüm kademelerimizde bu ruhun var olduğuna eminim. Dünya ile yarışmak ve dünyayı geçmek, bize bu yakışır. Hedefimiz bu olmalı. Biz bunu her platformda dile getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, talep eden değil üreten ve ihraç eden olmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023 vizyonu çerçevesinde ilerlediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli olarak üretmek, her alanda dünya standartlarını yakalamak, geçmek ve son aşamada standart oluşturmanın öneminden bahsediyoruz. Ülke ve millet olarak sahip olduğumuz tarihi miras, değerlerimiz, gücümüz ve potansiyelimiz, bu vizyonun çıkış noktası niteliğinde."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Günümüzde gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır." sözlerini hatırlatarak, "Sevgili gençler, içinde bulunduğunuz kurum bu vizyonun en önemli ayaklarından birisi. Hedefimiz, talep eden değil üreten ve ihraç eden olmak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı
Dünya genelinde en az 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Efes'te 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran'da son 24 saatte 140 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu: Bizi zirveye çıkaracak olan şey 'azim ve kararlılık'

Bakan Karaismailoğlu: Bizi zirveye çıkaracak olan şey 'azim ve kararlılık'

Bakan Karaismailoğlu: 21 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamış olacağız

Bakan Karaismailoğlu Çamlıca Kulesi'nden yayınların başladığını açıkladı

Bakan Karaismailoğlu Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını yaptı

Bakan Karaismailoğlu Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını yaptı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu