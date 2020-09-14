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Politika

Çavuşoğlu ve Pompeo Doğu Akdeniz'i görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 14.09.2020
Çavuşoğlu ve Pompeo Doğu Akdeniz'i görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü.

Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.

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