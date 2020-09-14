Çavuşoğlu ve Pompeo Doğu Akdeniz'i görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü.
Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.