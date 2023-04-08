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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Adem Balta  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
TBMM Başkanı Şentop, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah (Hamursuz) Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Yüzyıllardır olduğu gibi ülkemizin aydınlık geleceği için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yürüyüşümüze devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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