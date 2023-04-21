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Politika

TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma törenine katıldı.

Fırat Çakır  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma programına katıldı Fotoğraf: Fırat Çakır - AA

Tekirdağ

Bayramı geçirmek üzere memleketi Tekirdağ'a gelen Şentop, Valilik tarafından düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Şentop, Valilik'teki bayramlaşmada yaptığı konuşmada, salgın dönemlerinde bayramların gönül rahatlığıyla kutlanamadığını anımsattı.

İslam aleminin bayramını kutlayan Şentop, Sudan'daki çatışmalara ve Mescid-i Aksa'da yaşananlara dikkati çekerek Müslümanların gerçek manada bayramı kutlayamadıklarını ifade etti.

Şentop, İslam dünyasının birlik ve beraberlik için olması halinde bu tür sıkıntıların yaşanmayacağını söyledi.

Dünkü Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne kendisinin de katıldığını hatırlatan Şentop, "Türkiye'nin ithalatının çok önemli bir kısmı enerjiye harcanıyor, bu doğal gaz şu ana kadar bulunan miktarı itibarıyla bile çok önemli bir aşama kazandıracak Türkiye'ye. Milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah enerji alanında çok büyük başka yatırımlar da var." dedi.

Şentop, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının bayramlaşma törenlerine katıldı.





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