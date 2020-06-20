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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Liselere Geçiş Sınavına giren öğrencilere başarılar diledi.

Adem Balta   | 20.06.2020
TBMM Başkanı Şentop LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili öğrenciler, bugünkü Liselere Geçiş Sınavı'nda her birinize yürekten başarılar diliyorum. Yarınlarınız için çok çalıştınız, alınteri döktünüz. Unutmayın ki; sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav değerinizi belirleyemez. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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