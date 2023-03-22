TBMM Başkanı Şentop, ilk iftarı Hatay'da depremzedelerle yapacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazanın ilk iftarını, depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay'da vatandaşlarla yapacak.
TBMM
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, yarın Hatay'a giderek yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alacak.
İftarda Hatay'daki çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelecek Şentop, iftarın ardından ilçelerdeki çadır kent ve konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret edecek.
Şentop, ramazan boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla iftarda buluşacak, depremzedelerle bir araya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.