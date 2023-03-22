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Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop, ilk iftarı Hatay'da depremzedelerle yapacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazanın ilk iftarını, depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay'da vatandaşlarla yapacak.

Sinan Uslu  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
TBMM Başkanı Şentop, ilk iftarı Hatay'da depremzedelerle yapacak

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, yarın Hatay'a giderek yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alacak.

İftarda Hatay'daki çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelecek Şentop, iftarın ardından ilçelerdeki çadır kent ve konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret edecek.

Şentop, ramazan boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla iftarda buluşacak, depremzedelerle bir araya gelecek.

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