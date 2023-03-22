Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde "Hayırlı ramazan" dileğinde bulundu.
İki bakan, ziyaret takvimini ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.