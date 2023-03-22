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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde "Hayırlı ramazan" dileğinde bulundu.

İki bakan, ziyaret takvimini ele aldı.

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