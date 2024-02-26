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Elazığ’ın Palu ilçesindeki Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden ocağı girişinden yayındayız. Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. -VTR-
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı paylaşımı

Ali Kemal Akan  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı paylaşımı

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "26 Şubat 1992 günü Ermeniler tarafından Hocalı'da çocuk, yaşlı, kadın demeden şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Tüm dünya, insanlığa karşı işlenen bu suçun mağdurlarını yok saysa da onlar daha çok var olacak. Azerbaycanlı kardeşlerimizi daima hayırla hatırlayacağız." ifadesini kullandı.

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