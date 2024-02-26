TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı paylaşımı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
26 Şubat 1992 günü Ermeniler tarafından Hocalı'da çocuk, yaşlı, kadın demeden şehid edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 26, 2024
Tüm dünya, insanlığa karşı işlenen bu suçun mağdurlarını yok saysa da, onlar daha çok var olacak.… pic.twitter.com/WT9CapAwM6
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "26 Şubat 1992 günü Ermeniler tarafından Hocalı'da çocuk, yaşlı, kadın demeden şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Tüm dünya, insanlığa karşı işlenen bu suçun mağdurlarını yok saysa da onlar daha çok var olacak. Azerbaycanlı kardeşlerimizi daima hayırla hatırlayacağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.