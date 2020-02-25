'Hocalı Katliamı'nın 28'inci yılında Azerbaycan'ın acılarını paylaşıyoruz'

Türk Konseyinden Hocalı Katliamı'nı anma mesajı
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi olarak Hocalı Katliamı'nın 28'inci yılında Azerbaycan'ın acılarını paylaştıklarını belirtti.
Ankara
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermeni güçlerinin saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için mesaj yayımladı.
Hocalı'da 28 yıl önce Azerbaycanlı sivillere karşı "benzeri görülmemiş bir katliam yapıldığını" vurgulayan Amreyev, "İnsanlık tarihinin en kanlı suçlarından biri olan bu trajedi, Hocalı soykırımı olarak bilinmektedir. Bu acımasız zulüm sonucunda 106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere 613 kişi öldürüldü, 487 kişi ağır yaralandı veya sakat kaldı." ifadelere yer verdi.
"Azerbaycan hükümetiyle omuz omuza olduğumuzu ifade ediyoruz"
Amreyev, 1275 masum kişinin rehin alındığını, 150 kişinin kaderinin hala bilinmediğini, sivillerin yakın mesafeden vurulduğunu veya diri diri yakıldığını, yaşlılar, çocuklar ve kadınlara benzeri görülmemiş işkenceler, tacizler yapıldığını vurgulayarak mesajında şunları kaydetti:
"Hocalı'da bundan tam 28 yıl önce yaşanan vahşetin anıldığı bugün, Türk Konseyi olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını en derin şekilde hissediyor ve paylaşıyoruz. Ayrıca dünya çapında yürütülmekte olan 'Hocalı için Adaleti' uluslararası farkındalık kampanyasında Azerbaycan hükümetiyle omuz omuza olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu duygularla, Hocalı'da hayatını kaybeden şehitleri saygıyla anıyor, Azerbaycan hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.