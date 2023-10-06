Dolar
27.62
Euro
29.14
Altın
1,824.77
ETH/USDT
1,633.80
BTC/USDT
27,689.00
BIST 100
8,473.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda bir kamyon çevresinde seyir halindeki araçlara çarptı
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov'u kabul etti

Ali Kemal Akan  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov'u kabul etti Kaynak: TBMM

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği Karabağ ile ilgili karara ilişkin, "Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla düzenlenen antiterör operasyonundan rahatsızlık duyan art niyetli bazı yaklaşımları hiç ciddiye almıyoruz. Çünkü bir hakkın tescil edilmesi, tespit edilmesiyle ilgili bir operasyon yapılmıştır. Orada Ermeni işgaline son verilmiştir." dedi.

Kurtulmuş, Meclis'teki makamında, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığına seçilmesi ve yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla hayırlı olsun temennilerini ileten Budagov'a teşekkür etti.

TBMM Başkanlığı ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak her platformda Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, Karabağ'ın işgalci çetelerden kurtarılması için yapılan operasyonu da takdirle karşıladıklarını belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği "Azerbaycan Saldırısı Sonrası 'Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri" başlıklı kararına ilişkin Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla düzenlenen antiterör operasyonundan rahatsızlık duyan art niyetli bazı yaklaşımları hiç ciddiye almıyoruz. Çünkü bir hakkın tescil edilmesi, tespit edilmesiyle ilgili bir operasyon yapılmıştır. Orada Ermeni işgaline son verilmiştir ve inşallah Karabağ, bundan sonra kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak kalacaktır. Biz de Türkiye olarak Azerbaycanlı dostlarımıza hem Karabağ'da hem de diğer bölgelerde destek olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 araca çarptı: 5 ölü, 17 yaralı
"Türk savaş uçakları Suriye'nin Derik bölgesinde hastane bombaladı" iddiası yalanlandı
Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Ankara'da 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov'u kabul etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Karabağ'daki Rus barış gücü, Askeran, Ağdere ve Şuşa'daki gözlem noktalarını kaldırdı

Azerbaycan polisi, Karabağ'daki kiliseleri koruma altına aldı

Azerbaycan polisi, Karabağ'daki kiliseleri koruma altına aldı
AB'ye "30 yıldır neredeydiniz" sorusu

AB'ye "30 yıldır neredeydiniz" sorusu
Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Gukaysan ve Saakyan tutuklandı

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Gukaysan ve Saakyan tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet