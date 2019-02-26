Dışişleri Bakanlığından 'Hocalı Katliamı' kınaması

Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı'nın 27. yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bu katliamı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 27 yıl önce Hocalı'da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden hissediyor ve samimiyetle paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine 26 Şubat 1992'de Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından düzenlenen saldırıda, yüzlerce Azerbaycan vatandaşının öldürüldüğü, yaralandığı ya da esir alındığı hatırlatıldı.

Halka yöneltilen bu saldırganlık ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali neticesinde bir milyondan fazla Azerbaycanlının yurtlarından edildiği ve kendi vatanlarında mülteci hayatı yaşamaya mahkum bırakıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hocalı Katliamı

Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu.

Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle kara yolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin, Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti.

1992 yılının başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması, sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti. 25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya üç koldan saldıran Ermeniler, Sovyet Rus ordusunun 366. motorize alayının bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı.

Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere toplamda 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri, bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.