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Politika

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından İsveç'in NATO üyeliği konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

Brüksel

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptıklarını kaydeden Stoltenberg, zirvede terörizm, caydırıcılık ve savunma konularında önemli kararlar alınacağını belirtti.

Stoltenberg, "İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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