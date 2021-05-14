Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı
Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma video konferans yöntemiyle yapıldı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Bugün itibarıyla baktığınızda uzun yıllardır devam eden bilinçli, iradi bir ülkenin, bir devletin, İsrail devletinin uyguladığı bir terör politikası var. Asimile etmeye, yok etmeye çalışıyor. Bugün itibarıyla 14 çocuk hayatını kaybetti, şehit oldu, 100'ün üzerinde insan öldürüldü. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyorum." dedi.
AK Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP ve MHP heyetlerinin ardından HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi heyetleriyle de video konferans yöntemiyle bayramlaştı.
Zengin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ve Gençlik Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu ile görüştü.
Görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını hatırlattı. Filistin'de yaşananların Ramazan Bayramı'nı zehir ettiğini vurgulayan Zengin, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Dünya 5'ten büyüktür" yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi. "Biz sadece Türkiye için barış istemiyoruz." diyen Zengin, Ortadoğu'da barış olmadan dünyada barışın sağlanamayacağını dile getirdi.
Zengin, Birleşmiş Milletler'de bazı başlıkların yeniden açılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
"Filistin halkı köşeye sıkıştırılıyor"
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1948'de Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin kabul edildiğini anımsatan Zengin, Filistin halkına uygulanan zulmün, soykırımla alakalı tanımların gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti. Zengin, şöyle devam etti:
"Bugün itibarıyla baktığınızda uzun yıllardır devam eden bilinçli, iradi bir ülkenin, bir devletin, İsrail devletinin uyguladığı bir terör politikası var. Asimile etmeye, yok etmeye çalışıyor. Bugün itibarıyla 14 çocuk hayatını kaybetti, şehit oldu, 100'ün üzerinde insan öldürüldü. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyorum. Birleşmiş Milletler nezdinde Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi üzerine daha fazla konuşarak soykırım suçunun nitelikleri, maddi ve manevi unsurları üzerinde daha detaylı çalışma yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bir topluluk, Filistin halkı köşeye sıkıştırılıyor, ilaçtan, yiyecekten, temel insani ihtiyaçlarını gidermekten mahrum. Son yapılan bombalamalarda insanların elektriğe, suya, sağlık hizmetlerine, hekime ulaşması engelleniyor. Bunlar soykırım değil de nedir? İlla gaz odalarına mı koymak lazım? Bu insanlar açık havada havasızlar."
Zengin, Filistin'in yaşadığı zulme, soykırıma dünyanın itiraz etmesi gerektiğini vurguladı.
AK Parti heyeti, HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağdağ ve Cafer Güneş, BBP Genel Başkan Yardımcıları Üzeyir Tunç, Tevfik Eren ve MKYK Üyesi Dilek Keskin, DSP Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi, Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcıları Muhammet Kelleci, Rıfat Merih Aktaş, Nuri Efe ve Genel İdare Kurulu Üyesi Cahit Karakuş, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Genel Sayman Vekili Yıldırım Gençer, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semih Narlı ve Şermin Cihanoğlu ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Çağlar Çamalan'dan oluşan heyetlerle de bayramlaştı.
CHP
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin, "Hiçbir gün olmaması gereken bu konular bir de mübarek günlerde yaşandı. Sözün bittiği yer. Kadındır, çocuktur demeden gerçekten büyük bir katliam. Ne insanlığa ne vicdana sığar. Tarihe bir insanlık ayıbı olarak geçmiştir." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, Parti Meclisi (PM) Üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir'den oluşan CHP heyeti, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti, DSP, HDP, İYİ Parti ve Vatan Partisi heyetlerinin ardından MHP, BBP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, ANAP, Genç Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle de video konferans yöntemiyle bayramlaştı.
CHP heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bümin Özarslan'dan oluşan heyetle video konferans yoluyla görüştü.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin Lale Karabıyık, dünyanın neresinde zulüm, haksızlık varsa karşı olduklarını dile getirdi. Karabıyık, "Hiçbir gün olmaması gereken bu konular bir de mübarek günlerde yaşandı. Sözün bittiği yer. Kadındır, çocuktur demeden gerçekten büyük bir katliam. Ne insanlığa ne vicdana sığar. Tarihe bir insanlık ayıbı olarak geçmiştir. Yüreğimizi dağladı günlerdir." diye konuştu.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, terörle mücadelede yaşamını yitiren şehitleri, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık personeli ile vatandaşları rahmetle anan Karabıyık, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'a rahmet diledi.
Karabıyık, Kovid-19 salgının Türkiye'yi terk etmesi; yoksulluğun olmadığı, barışın, huzurun ve kardeşliğin olduğu ortamlarda nice bayramlar kutlama dilediğinde bulundu.
BBP heyeti ile görüşme
Lale Karabıyık, Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Genel Sekreter Yardımcısı Tevfik Eren ve MYK üyesi Dilek Keskin'in yer aldığı BBP heyetiyle bayramlaştı.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının kadın, çocuk, genç, yaşlı dinlemeden mübarek günde yaşandığını ifade eden Karabıyık, "Nasıl bir insanlıktır, vicdandır bunu anlamak mümkün değil. Gereken adımların atılması gerektiğini de ifade ediyoruz. Birleşmiş Milletler harekete geçmeli." dedi.
ANAP ile görüşme
Karabıyık, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semih Narlı ve Şermin Cihanoğlu ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Çağlar Çamalan'dan oluşan heyetle görüştü.
Salgının tüm dünyada sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Karabıyık, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik anlamına geldiğini, Kovid-19 gibi salgın süreçlerinde sosyal devletin öneminin öne çıktığını söyledi.
İYİ Parti
İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kovid-19 salgınına işaret ederek, "Tek temennimiz bir an önce aşıların tamamlanması, bu sürecin bitmesi." dedi.
Yanıkömeroğlu ile Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler ve Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu'ndan oluşan heyet, siyasi parti heyetleriyle bayramlaştı.
İYİ Parti heyetinin, Saadet, Gelecek, Vatan, Yeniden Refah, BBP, DEVA, DSP ve Demokrat Parti heyetleriyle çevrim içi gerçekleştirdiği görüşmelerde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Yanıkömeroğlu, bayramlaşmalarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Tek temennimiz bir an önce aşıların tamamlanması, bu sürecin bitmesi." ifadesini kullandı.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yanıkömeroğlu, "İçimizi acıtan, bizi çok üzen Filistin olayları var. Filistin'de hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayrıca Çin zulmü altında yaşamak zorunda kalan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de anmak istiyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.