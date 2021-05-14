TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt, Tunus ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla telefonda bayranmlaştı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid Gannuşi ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda bayramlaştı.
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kuveyt halkının bayramını kutladı.
Rahmet, mağfiret ve bereketiyle idrak edilen mübarek ramazan ayının ardından erişilen bu bayramın, İslam alemi için bir ışık, bir ümit kaynağı olmasını temenni eden Şentop, şöyle devam etti:
"Geleceğimiz için ümitvar olmakla birlikte İslam dünyası için bu bayramın maalesef çok hüzünlü geçtiğini de müşahede ediyoruz. Ramazan ayında artarak devam eden Filistin'e yönelik baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe İslam alemi ve Ortadoğu için endişelenmemek mümkün değil. İsrail devletinin terörü bir araç olarak kullandığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. İsrail’e artık 'Dur' demenin, Filistin’i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir.
Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başta olmak üzere her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üç semavi dinin mukaddes mekanında siyonist hedeflerle hareket eden ve bölgeyi bir zulüm alemine çeviren İsrail devletini durdurmak için sarf ettiğimiz bu gayretlere sizlerin azami destek vereceğinizi biliyorum. Nitekim Ankara ziyaretiniz esnasında meseleyi ele almış, Filistin davasında ülkelerimizin takip ettiği müspet ve yapıcı dış politikanın Ortadoğu bölgesinin ve esasen dünyanın barış, huzur ve istikrarı bakımından ne kadar ehemmiyetli olduğunun altını çizmiştik."
El Ganim'in geçen yıl TBMM'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülkenin parlamenter seviyedeki iş birliği bakımından bir dönüm noktası oluşturduğuna işaret eden Şentop, en yakın zamanda Kuveyt'e iadeiziyaret yapacağını bildirdi.
"Filistin halkına, 'Siz artık yalnız değilsiniz' mesajı gönderilmeli"
Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El Ganim de Şentop'un ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
En kısa sürede Kuveyt'te bir araya gelme dileğini ileten El-Ganim, bu ziyarette dünya ile ilgili birçok konuyu ele alıp, görüş alışverişinde bulunmaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.
Bölgede meydana eden olayların esef verici olduğuna dikkati çeken El-Ganim, "Biz üzerimize düşen görevleri yapmazsak Allah, mutlaka bizden hesap soracaktır. Burada özellikle Türkiye'nin ve Kuveyt’in tutumları her zaman açık bir şekilde dile getirilmektedir. Biz her zaman, Türkiye ve Kuveyt olarak Filistin halkının yanındayız ve onları destekliyoruz." diye konuştu.
Filistin halkına, "Siz artık yalnız değilsiniz" mesajının gönderilmesi gerektiğini belirten El-Ganim, Kuveyt olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
Mescid-i Aksa için "heyet" oluşturulması önerisi
El-Ganim'in, İslam dünyası parlamentolarının teşkil edeceği bir ortak heyetin, bu konuda görüşmeler yapması önerisi üzerine TBMM Başkanı Şentop, "İfade ettiğiniz çok güzel bir fikir. İçimizden bir heyet oluşturarak, bunu gerek Birleşmiş Milletler nezdinde gerekse parlamentolar arası birlik nezdinde gerçekleştirmek için harekete geçebiliriz." dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB), İsrail'i kınayan bildiri yayımladığını anımsatan Şentop, İSİPAB'ın dönem başkanlığının Burkina Faso'da olduğunu, Birliğin, çağrı üzerine bu konuda olağanüstü toplantı da yapabileceğini belirtti.
Şentop, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Gannuşi ile telefonda bayramlaştı
Daha sonra Şentop, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid Gannuşi ile Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Tunus halkının bayramını kutladı, bayram günlerinin iki ülkenin halklarına huzur ve afiyet getirmesi diledi.
Tunus’un geldiği bu noktanın Libya için de ehemmiyet arz ettiğini dile getiren Şentop, "Komşunuz Libya'nın içinden geçtiği zorlu süreç dikkate alındığında, şahsınızın ve ülkenizin oynayacağı rolün ne derece kritik olduğu çok açıktır." değerlendirmesinde bulundu.
Şentop, Türkiye ve Tunus'un da içinde bulunduğu bölgelerdeki meselelerin, parlamento başkanlarına mesuliyet yüklediğini, Meclisler arasındaki iş birliğini daha da geliştirme ihtiyacını ortaya çıkardığını vurgulayarak, "Bu hususlarda karşılıklı istişarelerde bulunmak üzere sizi Türkiye’de misafir etmekten daima memnuniyet duyacağımı bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.
İslam dünyası için bu bayramın çok hüzünlü geçtiğinin de müşahede edildiğini aktaran Şentop, görüşmede şunları kaydetti:
"Filistin’e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişelerimiz artıyor. İsrail devletinin terörü bir araç olarak kullandığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın, İslam dünyası da başta olmak üzere, buna sessiz kalışını derin teessürle takip ediyoruz. İsrail'e 'Dur' demenin, Filistin’i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir, çoktan geçiyor. İsrail’in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz.
Kuveyt Meclis Başkanı ile görüşmemizde şöyle bir yol izleme konusunda mutabık kaldık: İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğini (İSİPAB) olağanüstü toplantıya çağıralım. Bu toplantıda onun içinden bir heyet oluşturalım. Akabinde de biz Türkiye olarak Asya Parlamenter Asamblesi dönem başkanıyız, orayı toplantıya çağıralım. Belki İSİPAB’ın talebi ile çağırmış oluruz. Arkasından da parlamentolararası birliği Filistin gündemi ile toplanmak üzere toplantıya çağıralım. Zat-ı alinizin de bu konuda fikrini merak ediyorum."
"Filistin sorununun giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı"
Tunus Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid Gannuşi de İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığı görüşmede, "Şahsım ve Tunus Parlamentosu adına Türkiye’ye ve Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk devleti her zaman Filistin’in haklı davasında yanında oldu, Filistin halkının yanında oldu. Aksa davasında yanında oldu. Bunda garipsenecek bir şey yok. Türkiye bu davaya sahip çıkıyor. Sizlere ve tüm Türkiye’ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Filistin davasında olduğu gibi Türkiye’nin Tunus devrimine de destekçi olmasından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Filistin sorununun, İslam dünyasının sorunlarının tam kalbinde yer aldığını belirten Gannuşi, bu sorunun çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğinin altını çizdi.
İki gün önce Arap parlamentoları olarak bir araya geldiklerini anımsatan Gannuşi, "Toplantıda, mukaddes Filistin davasına desteğimizi yineledik. Buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum: Türk parlamentosunun bütün çabalarını destekliyoruz. Sizinle birlikteyiz." değerlendirmesini yaptı.
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile telefonda bayramlaştı
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, görüşmede, Azerbaycan halkının bayramını kutladı, bayram günlerinin iki ülkenin halklarına huzur ve afiyet getirmesini temenni etti.
"Bir millet iki devlet." şiarıyla hareket eden milletin gönlünde, Azerbaycan’ın müstesna bir yerde bulunduğuna işaret eden Şentop, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ruhu, dayanışma ve iş birliğinin, eşi benzeri bulunmaz ve düşmanlarına korku salacak nitelikte olduğunu söyledi.
Şentop, en son gerçekleştirilen yüz yüze görüşmede, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgaline karşı azatlık mücadelesi verdiğini anımsatarak, "Bugün ise 44 gün süren destansı bir askeri harekatla Karabağ’ın hürriyetine kavuştuğunu, Şuşa’da tam 29 sene sonra ilk bayram namazının eda edildiğini görmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Azerbaycan’ın daha güzel, müreffeh ve huzurlu günlere kavuşacağına dair inancımız her zamankinden daha fazladır. Karabağ’ın ihya edilmesi, işgalin izlerinin ve tahribatın silinmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Her ülke gibi can Azerbaycan’ın da Kovid-19'la mücadele ettiğini belirten Şentop, salgında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diledi.
Şentop, her alanda olduğu gibi salgınla mücadele çerçevesinde de iki ülke arasındaki iş birliğinin süreceğini vurguladı.
İslam dünyası için bu Ramazan Bayramı'nın çok hüzünlü geçtiğini de gözlemlediklerini anlatan Şentop, şunları kaydetti:
"Dost ve kardeşimiz Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanan ve can kayıplarına sebep olan gerginlik bizleri ziyadesiyle üzmüştü. Ramazan bitmeden bu kez Filistin’den gelen acı haberler hepimizi derinden sarstı. Filistin’e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek, çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil. İsrail devletinin terörü bir araç olarak kullandığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. İsrail’e 'Dur' demenin, Filistin’i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında dururken, İsrail’in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her türlü diplomatik gayreti sürdüreceğiz."
"İki ülke arasındaki dostluk parlamentolar arasında da devam edecek"
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da Türk parlamentosunun, dost ve kardeş ülke Türkiye halkının bayramını kutladığını belirtti.
Türkiye ve Azerbaycan'ın "Tek millet, iki devlet." diyebilen, hem iyi hem kötü günde diğerinin yanında tereddütsüz durabilen iki kardeş ülke olduğuna dikkati çeken Gafarova, bunun uzun yıllardır böyle olduğunu ve bundan sonra da böyle devam edeceğini söyledi.
Gafarova, "En kötü günlerimizde Türkiye hiç tereddütsüz, her daim yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere size ve tüm Türk kardeşlerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İki ülke arasında dostluk ve kardeşliğimiz, parlamentolar arasında mevcut mükemmel seviyedeki ilişkilerde de vücut bulmaya devam ediyor ve devam edecek." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.