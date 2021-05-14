MHP heyeti CHP heyetiyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Filistin'de insanlık trajedisi yaşandığını, uluslararası toplumun bu konuda görünürde bir şey yapıp gerçek anlamda inisiyatif almamasının kendilerini üzdüğünü bildirdi.
Ankara
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un yer aldığı heyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir'den oluşan heyetle bayramlaştı. Ramazanın son günlerinde Filistin'de yaşananlara tüm siyasi partilerin görüş, düşünce ve yaklaşımlarının aynı olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Karakaya, "İnsanlık trajedisi yaşanıyor. Uluslararası toplumun bu konuda görünürde bir şey yapıp gerçek anlamda inisiyatif almamaları bizi üzüyor." ifadesini kullandı.
Karakaya, Türk-İslam coğrafyalarında zulümlerin görüldüğünü anımsatarak "Bunun da önünde duracak ülke tek. Filistin olayında da yaşananlara, ülkelerin tavırlarına baktığımızda Türkiye'den başka da olmadığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu konularda Türkiye'de gerekli inisiyatifleri alacak. Türkiye kadar kimse bu arenada kendini ortaya koymuyor. Buradaki mesele artık insanlıkla ilgili bir durum." değerlendirmesinde bulundu.
Adana Milletvekili Ersoy da bugünün 14 Mayıs Eczacılık Günü olduğunu hatırlatarak "Büyük riskler altında çalışan saygıdeğer meslektaşlarımızın gününü kutlamak istiyorum. Ayrıca Kovid-19 nedeniyle görevleri başında hayatlarını kaybeden arkadaşlarımız da rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.
İnsanlığın ihtiyacının huzur olduğunu aktaran Karakaya, "İnsanlık hiç de iyi bir yere gitmiyor. Biz MHP olarak 'İnsanlığın Huzuru' ismiyle tamamen akademik alanında konusunda çok değerli bilim insanlarının çalıştığı bir projeyi kitaplaştırdık. İnsanlığın barış, kardeşlik buna ihtiyacı var. Huzur bunların içerisinde üst noktada. İnşallah huzurlu günleri yakın zamanda görürüz diyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.