Saadet Partisi adaylarını açıkladı

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimi için 70 belediye başkan adayının isimini açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Bizim kadrolarımız, çok daha yetenekli insanları aday olarak çıkarmaya müsait." dedi.

ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinden aday olacak il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarından 70 ismin de açıklandığı il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu.

Mahalli idareler seçimlerinin, Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, seçimlere güçlü bir şekilde girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Karamollaoğlu, il, ilçe ve beldelerde en güçlü adayı belirlemek için çaba sarf edeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Geçmişte, bizimle beraber olmamış olsa bile, yeri geldiği zaman bizimle beraber koşacak, bizim prensiplerimizi benimseyecek, insanımıza hizmet edecek arkadaşlarla çalışacağız. Bizim kadrolarımız, çok daha yetenekli insanları aday olarak çıkarmaya müsait. Ama burada gözettiğimiz fark şu; bizim en iyimiz, vatandaşın oy vermeyeceği kişi olabilir. Arayışımız, seçilebilecek adayları bulmak."

Belediye başkan adaylarını titizlikle belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Herkes, gayret göstermek ve gücü nispetinde destek vermek mecburiyetinde. Bunu hem bizzat siz yapacaksınız hem de bizim bütün üyelerimiz yapacak." diye konuştu.

Karamollaoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimini de hatırlatarak, "Beklentiler çok daha yüksekti ama onu alamadık. Seçmenimizin büyük bir kısmı ne dedi? 'Gönlümüz sizinle.' Orada durdular. Siyaset sadece gönül işi değil ki, oy işi. Sen gönlünden geçeni sandığa yansıtamazsan, onun bu ülkeye ve sana faydası olmaz." dedi.

Toplantıda açıklanan 10 ilin belediye başkan adayları şöyle:

"Tokat Alparslan Akyüz, Karabük Mehmet Yüce, Karaman Şaban Şahin, Hakkari Rahmi Çiftçi, Çankırı Mustafa Ünver, Isparta Faruk Algınkılınç, Edirne Mansur İriş, Eskişehir Levent Baştürk, Bitlis Yaşar Buhan, Adıyaman Ahmet Faruk Ünsal."

Muhabir: Süleyman Tunç