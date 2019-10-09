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TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüntüleri
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Politika, Barış Pınarı Harekatı

Karamollaoğlu: Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Ferdi Türkten   | 09.10.2019
Karamollaoğlu: Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından harekata ilişkin paylaşımda bulundu.

Temel Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

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