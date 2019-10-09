Karamollaoğlu: Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum." açıklamasında bulundu.
Ankara
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu, Twitter hesabından harekata ilişkin paylaşımda bulundu.
Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 9, 2019
Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum.
Allah yardımcımız olsun.#BarışPınarıHarekatı
Temel Karamollaoğlu, "Barış Pınarı Harekatı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.