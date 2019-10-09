Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız." dedi.
Bursa
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilat yemeğinde partililere hitap etti.
Oktay, burada yaptığı konuşmada, "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz." dedi.
Barış Pınarı Harekatı'nın tek amacının Türkiye sınırlarının emniyetini ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak olduğunu ifade eden Oktay, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.