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TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin görüntüleri
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız." dedi.

İsmail Özdemir   | 09.10.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız

Bursa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilat yemeğinde partililere hitap etti.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın tek amacının Türkiye sınırlarının emniyetini ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak olduğunu ifade eden Oktay, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız." şeklinde konuştu.

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