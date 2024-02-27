Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere'de temaslarda bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İngiltere'de Savunma Bakanı Grant Shapps ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.
Daha sonra iki bakan başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha sonra İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Radakin, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Güler, daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.