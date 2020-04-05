Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu yılki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin, "Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlattı.
Bu kapsamda, aylar öncesinden hazırlık yapıldığına işaret eden Selçuk, "Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir." açıklamasında bulundu.
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Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 5, 2020