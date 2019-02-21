MHP'li belediye başkanı disipline sevk edildi
Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy, ihraç istemiyle MHP disiplin kuruluna sevk edildi.
Ankara
ANKARA
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.