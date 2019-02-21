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Politika

MHP'li belediye başkanı disipline sevk edildi

Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy, ihraç istemiyle MHP disiplin kuruluna sevk edildi.

Esin Işık  | 21.02.2019
MHP'li belediye başkanı disipline sevk edildi

Ankara

ANKARA

MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

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