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Politika

Özhaseki'den esnafa soğanlı menemen

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, kahvaltıda bir araya geldiği metro çarşısı esnafına soğanlı menemen yaptı.

Ömer Olcay  | 21.02.2019
Özhaseki'den esnafa soğanlı menemen

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kızılay'daki metro çarşısını gezdi ve esnafla sohbet etti. 

Ziyareti sırasında girdiği bir dükkanda kahvaltı hazırlığı yapan esnafın kendilerine katılma davetine olumlu karşılık veren Özhaseki, menemen yapma teklifinde bulundu. Özhaseki, hazırladığı soğanlı menemen eşliğinde esnafla kahvaltı yaptı.  

Özhaseki, daha sonra katılacağı bir program için Tandoğan'a gitmek üzere Ankaray'a bindi.

Ankaray'da Özhaseki'yi gören Ankaralılar, kısa süreli şaşkınlığın ardından, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yolculuk sırasında bir kadının "Sizi burada görmek beni çok şaşırttı." sözü üzerine Özhaseki, "En hızlı yöntem bu, toplantıya geç kaldım." karşılığını verdi.

Özhaseki, Ankaray çıkışında çorba dağıtan AK Parti'li gençlerle sohbet etti ve çorba dağıtımına yardımcı oldu.


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