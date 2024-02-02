MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Ankara
Durmaz, yazılı açıklamasında, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla Kütahya, Muş ve Niğde'deki 55 belde belediye başkan adaylıklarının kesinleştiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.