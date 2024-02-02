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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, “AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
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Politika

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İsmet Karakaş  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Ankara

Durmaz, yazılı açıklamasında, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla Kütahya, Muş ve Niğde'deki 55 belde belediye başkan adaylıklarının kesinleştiğini bildirdi.

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