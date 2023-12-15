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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Güneysu" jesti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a jest olarak "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.

Esin Işık  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Güneysu" jesti Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.

Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.

Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.

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