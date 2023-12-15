Dolar
29.05
Euro
31.79
Altın
2,040.55
ETH/USDT
2,256.60
BTC/USDT
42,550.00
BIST 100
7,941.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün konuşuyor
logo
Politika

Saadet Partisi, milletvekili Bitmez'in vefatıyla Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetti

Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düştü.

Ertuğrul Subaşı  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Saadet Partisi, milletvekili Bitmez'in vefatıyla Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetti

TBMM

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanması ve kaldırıldığı hastanede vefatının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen parti, TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetti.

Saadet Partisi'nin, grubu yeniden oluşturmak için partiye en az bir milletvekili daha dahil etme çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Parti yetkilileri, bu kapsamdaki görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğunu ve yarınki bütçe görüşmelerine, partinin, Meclis'te grubunu oluşturmuş şekilde katılacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Uraloğlu: Nakkaş-Başakşehir kesimi ve Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmaları hız kazanarak devam ediyor
"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırıcılık davasında Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi istendi
Su kıtlığı dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını etkiliyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Temas Grubu ile gittiği Oslo'da görüşmeler yaptı

Benzer haberler

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi, milletvekili Bitmez'in vefatıyla Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetti

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Hasan Bitmez'in vefatı TBMM çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan dördüncü vaka

Hasan Bitmez'in vefatı TBMM çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan dördüncü vaka
Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Saadet Partili Bitmez TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken fenalaştı

Saadet Partili Bitmez TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken fenalaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet