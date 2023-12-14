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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce "dur" denilmesi gerektiğini, ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı şekilde sağlayabileceğini belirtti.

Hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini kaydeden Erdoğan, bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden'a, İsrail'in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, en makul ve kalıcı çözümün, Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı.

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