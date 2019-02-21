Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.32
BIST 100
102,139.80
Altın
1,333.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta
logo
Politika

Meclisi yoğun bir araştırma gündemi bekliyor

Yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara verecek olan TBMM, seçim sonrası Meclis Araştırma Komisyonlarını harekete geçirecek.

Meltem Öztürk  | 21.02.2019
Meclisi yoğun bir araştırma gündemi bekliyor

TBMM

Meclis, yerel seçimlerden sonra gündeminde yer alan konulara ağırlık verecek; ALS, SMA, MS hastalarının, down sendromlu, otizmli bireylerin ve ailelerinin sorunlarını, hayvanlara yönelik şiddet olaylarını, teknoloji bağımlılığını, tıbbi ve aromatik bitkilerinin üretimindeki sıkıntıları araştıracak.

Yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara verecek olan TBMM, seçim sonrası Meclis Araştırma Komisyonlarını harekete geçirecek.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin önergeleri doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda, oy birliğiyle 4 araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

Bu komisyonlardan ilki olan down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti, bu bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için 6 Kasım 2018'de kurulan araştırma komisyonuna, partiler üye bildirecek.

Genel Kurulda, 7 Kasım 2018'de kurulan tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, üretimi ve pazarlanmasındaki sorunların tespiti amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da üyelerini belirledikten sonra çalışmalarına başlayacak.

ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların, yakınlarının yaşadıkları sorunlar için 5 Şubat'ta kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da seçim sonrası toplanarak, 3 ay boyunca çalışmalarını yürütecek.

Genel Kurulda son olarak dün kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının inceleyecek, bu olayların önlenmesi için önlemleri belirleyecek.

TBMM Genel Kurulunda bugün de teknoloji bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerinin tespiti, bu bağımlılığın verdiği zararların en aza indirilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
Suriye petrolü YPG/PKK terörünü finanse ediyor

Benzer haberler

Yayıncılar 'e-Kitap'ta da KDV istisnası bekliyor

Yayıncılar 'e-Kitap'ta da KDV istisnası bekliyor

Hakim savcı adaylarına mülakat için 70 puan şartı getirildi

Meclis hayvan hakları için devrede

HDP'li Paylan: (HDP'nin millet ittifakına desteği) 'Adını güç birliği koyduk'

HDP'li Paylan: (HDP'nin millet ittifakına desteği) 'Adını güç birliği koyduk'
TBMM yeni Başkanını seçecek

TBMM yeni Başkanını seçecek
'Türkiye'nin terör operasyonlarına müttefikler destek olmalı'

'Türkiye'nin terör operasyonlarına müttefikler destek olmalı'