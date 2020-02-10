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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 'başsağlığı' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Mehmet Tosun   | 10.02.2020
Kılıçdaroğlu'ndan 'başsağlığı' paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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