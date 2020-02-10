Bakan Turhan: Türksat 6A'nın kritik tasarım gözden geçirme fazı tamamlandı
Bakan Turhan "3 uydumuzla haberleşme faaliyetlerini yürütüyoruz. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde üretimi devam eden ilk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın kritik tasarım gözden geçirme fazını tamamlamış bulunuyoruz" dedi.
Ankara
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Açılış Töreni ve Güvenli İnternet Günü etkinliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla BTK'de gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, buradaki konuşmasında elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yapmak üzere kurulan BTK'nin, internet, siber güvenlik, posta hizmetleri gibi alanlarda da hizmet vermeye başladığını söyledi.
Kurumun, ülke ekonomisini üzerinde taşıyan bilgi teknolojileri sektörüne yön verdiğini dile getiren Turhan, "BTK, bilgi teknolojilerindeki küresel ilerlemelere paralel olarak, çalışmalarını her geçen gün çeşitlendirmekte, yeni projelerle dinamik yapısını güçlendirmektedir. USOM'un, Milli Monitör Merkezi ve BTK Veri Merkezi de bunlar arasında yer almakta." diye konuştu.
Açılışın, Güvenli İnternet Günü'nde yapılmasının önemini de vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:
"Modern çağda, ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen unsurların başında elektronik haberleşme altyapıları geliyor. Daha yapacak çok işimizin, katedecek çok yolumuzun olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla da yoğun çaba sarf ediyoruz. Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı, bu doğrultudaki yol haritamızı oluşturuyor. Elektronik haberleşme altyapı kurulumlarının kolaylaştırılması, makinalar arası iletişimin yaygınlaştırılması, veri merkezlerinin desteklenmesi, sektörde yerli ve milli üretimin desteklenmesi gibi konular, ağırlık verdiğimiz çalışma alanlarından."
Turhan, 2023'te, her haneye en az 100 megabit/saniye hızda genişbant hizmetini ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, sabit ve mobil haberleşme altyapısını tesis ederken temel önceliklerinin yerli ve milli ürünlerin şebekelerde kullanılması ve vatandaşların makul fiyatlarla bu hizmetlere güvenli erişimi olduğunu söyledi.
"Türksat 6A'nın kritik tasarım gözden geçirme fazı tamamlandı"
En ücra bölgelerdeki köylerin bile elektronik haberleşme altyapısından mahrum kalmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Turhan, şu ifadeleri kullandı:
"3 uydumuzla haberleşme faaliyetlerini yürütüyoruz, bu sayede 118 ülkeden 3 milyar kişiye yayıncılık hizmeti ulaştırıyoruz. Üretimi devam eden yeni uydularımız Türksat 5A ve 5B ile kapsama alanımızı ve kapasitemizi daha da genişletirken, uydularımızı da yedeklemiş olacağız. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde üretimi devam eden ilk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın da kritik tasarım gözden geçirme fazını tamamlamış bulunuyoruz. Şu an, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetlerine devam ediyoruz."
Turhan, Türksat 6A bittiğinde, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacağını kaydederek, haberleşme uydusunun 2022'de uzayda hizmete başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.