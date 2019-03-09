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Politika

İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı

Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mustafa Yıldırım   | 09.03.2019
İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı

Izmir

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne, önünden geçen otomobilden silahla ateş açıldı.

Bu sırada merkezde bulunan partililerden Batuhan Gül bacağından, Hakkı Bolat dirseğinden hafif yaralandı.

Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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