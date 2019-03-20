AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayına silahlı saldırı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, AK Parti Belediye başkan adayı Osman Başterzi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
İzmir
Alınan bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde, AK Parti Belediye başkan adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarının ardından evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.
Sol ayağından yaralanan Başterzi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Başterzi'nin sağlık durumu iyi
Burada tedavi altına alınan Başterzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zanlı teslim oldu
Öte yandan, olayı gerçekleştirdiğini belirten A.Y, polis merkezine giderek teslim oldu.
Zanlının ilk ifadesinde, Başterzi ile alacak verecek mesele yüzünden aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.
Soruşturma sürdürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.