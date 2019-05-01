ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Charlotte kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
New York
ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Carolina Üniversitesinin Charlotte kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Meclenburg Acil Tıp Hizmetleri Ajansından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olayın kurbanlarının kimliklerini henüz açıklamayan emniyet yetkilileri ise bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.