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Dünya

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Charlotte kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Dildar Baykan   | 01.05.2019
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

New York

ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Carolina Üniversitesinin Charlotte kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meclenburg Acil Tıp Hizmetleri Ajansından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayın kurbanlarının kimliklerini henüz açıklamayan emniyet yetkilileri ise bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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