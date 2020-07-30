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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kurban Bayramı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Her günümüz bu bayram sofraları gibi bolluk, bereket ve mutluluk içinde olsun. Hayallerini kurduğumuz bir gelecek için, Türkiye için bayramınız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 30.07.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kurban Bayramı mesajı

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akşener, Twitter'dan, "Her günümüz bu bayram sofraları gibi bolluk, bereket ve mutluluk içinde olsun. Hayallerini kurduğumuz bir gelecek için, Türkiye için bayramınız kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Genel Başkan Akşener, paylaşımında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin havadan çekilen görüntüsünün de olduğu bayram hazırlıkları ve coşkusunun işlendiği görüntüye de yer verdi.

Görüntüde, Akşener'in eşi Tuncer Akşener, oğlu Fatih Akşener, gelini Işıl Akşener ve torunu Pars ile bayram sofrasında bir araya gelmesi de yer aldı.

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