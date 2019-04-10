Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.68
BIST 100
97,015.02
Altın
1,307.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İmamoğlu canlı yayında soruları cevapladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Halk Tv, Cem Tv, Tele 1, KRT Tv ve Yön Radyo ortak yayınına katılarak, soruları cevapladı.

Kaan Bozdoğan   | 10.04.2019
İmamoğlu canlı yayında soruları cevapladı

İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu neyin kararını verecek biliyor musunuz? Benim çocuklarımın, yetmez torunlarımın, yetmez torunlarımın çocuklarının teminatı olacak kararı verecek." dedi.

İmamoğlu, Halk Tv, Cem Tv, Tele 1, KRT Tv ve Yön Radyo ortak yayınına katılarak, soruları cevapladı.

Büyükçekmece'de sahte seçmen iddialarını değerlendiren İmamoğlu, "Bu benim derdim değil, bu kimin derdi biliyor musunuz, Yüksek Seçim Kurulunun. Yüksek Seçim Kurulu alır bakar, hayali midir, değil midir, gerçek midir, onaylar, sisteme girer, gider vatandaş oy kullanır. Benim derdim değil, Sayın Hasan Akgün'ün derdi değil." diye konuştu.

Haklarının gasbedilmek istendiğini savunan İmamoğlu, "Şükürler olsun ki o 10 binlerce demokrasi kahramanı, il başkanımıza, heyetine, üyelerimize, İyi Parti il başkanına, heyetine, katkı sunan diğer siyasi parti temsilcilerine, İstanbul gönüllülerine diyorum ki her biriniz bu süreçteki demokrasi kahramanlarısınız." ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu, 16 milyon insanın iradesiyle sürece talip olduğunu dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in adını Yakuplu'da bir kültür merkezine vermeyi planladıklarını aktaran İmamoğlu, "Nasip olsaydı yetişseydi Fatih Sultan Mehmet'in ismini Yakuplu'daki kültür merkezimize verecektik. İnşallah benden sonraki arkadaşlarım Beylikdüzü'nde yaparlar." dedi.

Anıtkabir ziyarete değinen İmamoğlu, başkanlık görevini aldıktan sonra tekrar gururla gideceğini söyledi. İmamoğlu, "Ziyaret vazifemizdi, güzeldi, tekrar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Umuyorum birkaç gün içerisinde bu iş sonuçlanır"

Yüksek Seçim Kurulunun alacağı kararın sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, 145 yıllık demokrasi sürecinin en önemli kararı olacağını aktaran İmamoğlu, şunları anlattı:

"Başka ihtimal yok diyorum. Tek ihtimal var, seçimin sonucunu açıklayın. Bu kadar net. Yüksek Seçim Kurulu neyin kararını verecek biliyor musunuz? Benim çocuklarımın, yetmez torunlarımın, yetmez torunlarımın çocuklarının teminatı olacak kararı verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları benim çocuklarıma İstanbul'u hazırlayacak, yetmez torunlarıma, onun çocuklarına, onun torunlarına... İstanbul bu ya dünya emaneti. Keyif alacaklar, görecekler, motive olacaklar. Belediye kimsenin mülkü değil ki, biz emanetçiyiz."

Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir belediyesine hazırlık yaptıkları konularla ilgili çalışmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Biz görevimize başladık. Şu an İstanbul ile ilgili çalışıyoruz. Biz Yüksek Seçim Kuruluna inanıyoruz. Bu sürece dair en doğru milli kararı, demokrasi adına kararı vermek durumundadır. Umuyorum birkaç gün içerisinde bu iş sonuçlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor

Benzer haberler

'Emniyetimizi, polisimizi yormayın'

'Emniyetimizi, polisimizi yormayın'

'Beklentimiz bir an önce sürecin sonuçlanması'

'Her oy değerlidir'

'YSK'nın tarihi bir sorumluluğu var'

'YSK'nın tarihi bir sorumluluğu var'
Ekrem İmamoğlu, Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Ekrem İmamoğlu, Fatih'te vatandaşlarla buluştu

'İstanbul'da şu an aradaki fark 19 bin 522'

'İstanbul'da şu an aradaki fark 19 bin 522'