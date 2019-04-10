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Politika

KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilemeyecek

Yüksek Seçim Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi.

Aylin Sırıklı,Muhammed Boztepe   | 10.04.2019
KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilemeyecek

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi.

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuştu.

Bu kişilere mazbata verilip verilmediğiyle ilgili il seçim kurullarına başvuran YSK, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.

Kurulun bu kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hükmü gereğince aldığı öğrenildi.

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