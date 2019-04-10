YSK, Yusufeli'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi
YSK, Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Ankara
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazandı.
CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı.
CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.
Yusufeli ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.