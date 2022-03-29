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Politika

Görme engellilerden 'gizli oy kullanma hakkı' talebi

Türkiye Körler Federasyonu üyeleri, görme engellilerin "gizli ve bağımsız biçimde oy kullanmaları" için yasal düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Cankut Taşdan   | 29.03.2022
Görme engellilerden 'gizli oy kullanma hakkı' talebi

Ankara

TBMM Çankaya kapısı önünde bir araya gelen federasyon üyeleri adına konuşan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, hükümetin üzerinde çalıştığı seçim kanunu teklifinin, Genel Kurula gönderildiğini belirtti.

Teklifte, görme engellilerin özgür ve bağımsız biçimde oy kullanmaları için herhangi bir düzenleme yapılmadığını, bu konuyla ilgili önerge ve taleplerin de komisyon aşamasında kabul edilmediğini kaydeden Demirci, Seçim Kanunu'nun 93. maddesine, görme engellilerin özgür ve bağımsız biçimde oy kullanmalarına olanak sağlayacak hükmün konulmasını istediklerini söyledi.

Başkan Demirci, "Ülkemizde yaşayan bir milyon görme engellinin bu biçimde hiçe sayılmasını kabul etmiyor, en doğal vatandaşlık hakkımız olan gizli ve bağımsız oy kullanma hakkımızın seçim yasası ile verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

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